VISITES SPECTACLES – LA MYSTERIEUSE AFFAIRE DU LOUVRE Merci de présenter votre réservation : billet électronique au comédien avant la visite. Prévoir d’arriver 15 min avant le début de la visite. Panique au Louvre ce matin : un gardien de nuit du musée a été assassiné et la pièce maîtresse de l’exposition en cours, le buste de Néfertiti, a disparu ! Accompagnés de son collègue et ami déterminé à découvrir le fin mot de l’histoire, vous devrez démêler le vrai du faux au cours d’une enquête palpitante. Sept suspects sont mis en cause, aux alibis tous plus douteux les uns que les autres, et différents témoins viendront interagir avec vous pour vous aider à avancer dans votre investigation. Amour, argent, gloire, quel est le mobile de l’assassin, et saurez-vous l’appréhender à temps ? Vous devrez utiliser votre sens de l’observation et de la déduction, et travailler en équipe à travers le quartier du Louvre si vous souhaitez vous en sortir couverts de gloire.Déroulement : Chaque équipe constituée de 3 à 5 personnes recevra un carnet d’enquête qui lui permettra de résoudre deux types d’énigmes : • des énigmes pour élucider la mystérieuse affaire du Louvre ;• des énigmes en lien avec le patrimoine historique et culturel.La plupart des solutions sont révélées par des monuments, des noms de rues ou de places, mais surtout par des personnages postés tout au long de l’enquête qui interagissent avec vous. Vous rencontrerez 4 personnages différents incarnés par un comédien professionnel, immersion garantie !

Début : 2024-01-20 à 11:00

