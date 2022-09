Metz, années 50-60 Porte des Allemands, 14 octobre 2022, Metz.

Metz, années 50-60 14 – 16 octobre Porte des Allemands

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi

Porte des Allemands Boulevard Maginot Bellecroix Metz 57000 Moselle Grand Est A proximité lignes de bus L1, C11, C13 et P108 – Parkings Paixhans et Mazelle

03 87 68 25 02 http://metz.fr Le pittoresque quartier Outre-Seille est dominé par l’imposante Porte des Allemands. Elle doit son nom à la rue adjacente où, en 1229, les chevaliers Teutoniques, ou Frères Hospitaliers de Notre-Dame des Allemands, obtiennent l’autorisation de construire un hospice. Aujourd’hui, cet ouvrage défensif massif est le seul vestige encore en élévation des portes médiévales de la ville. Son imposante silhouette, ses puissants contreforts, se voûtes sombres et ses noirs souterrains évoquent l’impressionnant châtelet du XVe siècle. Il est encore possible de deviner l’emplacement du pont-levis et l’ouverture pour le passage des herses. La position stratégique est de première importance sur le front oriental de la défense messine. Cette porte subit en réalité plusieurs campagnes de construction. Sa partie la plus ancienne date du XIIIe siècle. Il s’agit de la partie tournée vers la ville, ornée de deux tours semi-cylindriques hautes de seize mètres. À l’origine, elles étaient reliées par un arc. En 1445, une deuxième porte est construite, encadrée par deux puissantes tours circulaires de 28 mètres et pourvue de créneaux et de mâchicoulis. Les murs de ce second ouvrage sont impressionnants puisqu’ils ont une épaisseur de trois mètres et demi. Elles sont réalisées par Henri de Ranconval, qui édifie également la tour de la Mutte de la cathédrale. Cet ajout est créé afin que la porte puisse résister aux boulets métalliques et en pierre. Vers 1480, un pont pourvu d’une galerie d’arcades est construit afin de relier les deux portes. Il remplace un précédent pont datant des origines de l’édifice. Vauban intègre la porte à ses fortifications, sans la détruire, et y apporte lui aussi un aménagement, sous la forme d’une porte plus petite. Mais son ajout est détruit à la fin du XIXe siècle. L’édifice subit plusieurs restaurations dans les siècles suivants. Il semble que les premières datent du XVIe siècle, car une inscription mentionne « Sir Philippe d’Ex, maistre et gouverneur de l’ouvrage en l’an 1529 ». La porte est à nouveau restaurée entre 1860 et 1862. Cette opération concerne le haut des tours. En 1892, des créneaux sont ajoutés sur le mur situé côté ville, afin d’unifier au mieux cet ouvrage. La Ville devient propriétaire de la porte des Allemands en 1900. Les dix-sept salles de l’édifice sont alors aménagées en musée du peuple messin. Ce musée renferme notamment des vestiges archéologiques de la ville, des documents sur l’histoire de Metz, du mobilier, une collection de sceaux, monnaies et médailles ainsi que des costumes lorrains. Mais il ferme en 1918 et ses collections sont intégrées à celles du musée de la Cour d’Or. Les combats de 1944 pour la libération de Metz ont causé de graves dégâts. Des travaux de réhabilitation ont été effectués dès 1945. Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1966, ce bel et grand ouvrage fortifié est depuis 2014 un lieu dédié à la culture sous toutes ses formes.

Sous l’intitulé commun « Metz années 50-60 », le propos de l’exposition se déploie à la Porte des Allemands (La modernisation d’une ville), aux Archives municipales (Urbanisme et émergence de la pensée patrimoniale) et enfin à la Bibliothèque universitaire du Saulcy à partir du 14 octobre (Des lieux pour enseigner : des écoles au campus du Saulcy).

Cette exposition porte sur la ville de Metz entre 1947 et 1970, durant les mandats du maire Raymond Mondon (1914-1970). La production architecturale et l’aménagement urbain sont interrogés à travers le prisme de projets et de constructions, replacés dans le contexte de leur conception. De la lutte contre l’habitat insalubre et de la résorption de la crise du logement de l’après-guerre aux opérations de rénovation urbaine des années 1960, en passant par la création de grands ensembles de logements collectifs, l’exposition interroge la modernisation de la ville. Outre les projets architecturaux, elle explore également l’évolution des limites territoriales de cette commune militaire annexée deux fois en moins d’un siècle, en s’appuyant tant sur des fonds archivistiques que sur des prêts d’institutions ou de particuliers. Le visiteur est invité à découvrir comment la ville s’est construite et transformée durant des années marquées par une forte croissance.

L’exposition se fonde sur la thèse de doctorat de Pierre Maurer « Architecture et urbanisme à Metz (1947-1970) Action municipale : la modernisation d’une ville ». Elle est produite par le service Patrimoine culturel avec l’appui du service des Archives municipales et de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy.

Elle s’inscrit dans la commémoration d’un double anniversaire :

– Les 60 ans de la loi Malraux (loi n° 62-903 du 4 août 1962), qui marque la création des secteurs sauvegardés. Cette loi est le marqueur de la prise de conscience de la valeur patrimoniale des centres anciens et marque le début du changement des politiques d’urbanisme.

– Les 60 ans du rattachement des villages de Borny, Magny et Vallières à la ville de Metz (1er janvier 1962) qui a profondément modifié le paysage urbain.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T14:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

@Ville de Metz – Pôle culture