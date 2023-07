Jeu de piste « Mystères à Bellegarde : la potion oubliée » Porte de Villamartin Bellegarde Catégories d’Évènement: Bellegarde

Gard Jeu de piste « Mystères à Bellegarde : la potion oubliée » Porte de Villamartin Bellegarde, 16 septembre 2023, Bellegarde. Jeu de piste « Mystères à Bellegarde : la potion oubliée » 16 et 17 septembre Porte de Villamartin 9,50 € (ce prix comprend un pochon contenant tous les indices pour mener votre enquête à plusieurs en toute autonomie). Entrée libre. Durée : 1h30-2h. Pour plus d’informations, veuillez contacter ce numéro : 04 66 59 26 57. Le comte Aerarius est effondré : sa fille est gravement malade. Une lueur d’espoir réside dans une potion magique qui pourrait la sauver. Parcourez les rues de la ville pour retrouver les ingrédients de cette fameuse potion.

Les jeux « Mystères en Terre d’Argence » sont disponibles à la maison du tourisme et du patrimoine, située au 8, rue Victor Hugo à Beaucaire.

Disponibles toute l’année, ces jeux vous permettent de découvrir le patrimoine des cinq communes de la Terre d’Argence d’une manière unique et captivante… Porte de Villamartin Porte de Villamartin, 30127 Bellegarde Bellegarde 30127 Gard Occitanie Inaugurée en 2000, la porte de Villamartin située à Bellegarde, célèbre le jumelage de cette dernière avec la ville espagnole andalouse Villamartin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

