Hyvolution 2024 Porte de Versailles, Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Hyvolution 2024 Porte de Versailles, Paris Paris, 30 janvier 2024 08:00, Paris. Hyvolution 2024 30 janvier – 1 février 2024 Porte de Versailles, Paris Sur inscription L’évènement pionnier est aujourd’hui le leader du monde de l’hydrogène, un carrefour business, international et politique. Convaincu que le développement de l’hydrogène repose sur celui de ses usages, Hyvolution fait de la transversalité des solutions le point cardinal de son offre. Découvrez les dernières innovations du marché de l’hydrogène grâce à la présence de professionnels du métier qui exposeront leurs nouveautés et partageront avec vous leur projet hydrogène. Rencontrez des interlocuteurs de qualité et déployez votre réseau en rencontrant tous les acteurs de l’hydrogène en France et à l’international avec plus de 70 pays visiteurs lors de la dernière édition. Plus d’infos : [Rendez-vous sur Hyvolution ! | Hyvolution 2024](Rendez-vous sur Hyvolution ! | Hyvolution 2024) 30, 31 janvier et 1er février 2024, Paris, Porte de Versailles, France Porte de Versailles, Paris 1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://paris.hyvolution.com/fr/rendez-vous-sur-hyvolution »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T09:00:00+01:00 – 2024-01-30T19:00:00+01:00

2024-02-01T09:00:00+01:00 – 2024-02-01T19:00:00+01:00 hydrogène salon Détails Heure : 08:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75015 Lieu Porte de Versailles, Paris Adresse 1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris Ville Paris Lieu Ville Porte de Versailles, Paris Paris Latitude 48.832462 Longitude 2.287854 latitude longitude 48.832462;2.287854

Porte de Versailles, Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/