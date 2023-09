SIEC – Salon international des espaces commerciaux Porte de Versailles, Paris Paris, 19 septembre 2023, Paris.

Bordeaux sera présent au SIEC, le salon du retail et de l’immobilier commercial, les 19 & 20 septembre à Paris, pour faire découvrir les opportunités de développement commercial de la métropole bordelaise et des villes partenaires.: retrouvez, cette année, la Ville de Bergerac, La Cali – Communauté d’agglomération du Libournais et Grand Angoulême Développement.

STAND BORDEAUX : Stand D032

Renseignements et prise de RDV au 05 56 79 51 40 !

Une participation organisée par la CCI Bordeaux Gironde, en collaboration avec Bordeaux Métropole, Bordeaux Euratlantique, BMA – Bordeaux Métropole Aménagement, IMMO Mousquetaires, Absolument Angoulême, La Cali – Communauté d’agglomération du Libournais, Ville de Bergerac, CAZE IMMOBILIER D’ENTREPRISE, CBRE, Société de la Tour Eiffel,

Porte de Versailles, Paris 1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T09:00:00+02:00 – 2023-09-19T18:30:00+02:00

2023-09-20T09:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:30:00+02:00

immobilier commercial

CCIBG