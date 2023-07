« De l’Enfer aux Paradis », découvrez les très grands formats de Jacques Canonici Porte de Sens Villeneuve-sur-Yonne, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Yonne.

Dans la Porte de Sens classée au titre des Monuments historiques depuis 1862, ouverte exceptionnellement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Jacques Canonici présente ses œuvres de très grand format sur le thème de l’enfer et du paradis, contrepoint de son exposition « Mythologie », actuellement présentée au Musée Galerie Carnot.

Porte de Sens Rue Carnot 89500 Sens Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 83 02 48 https://www.villeneuve-yonne.fr/ https://www.facebook.com/MuseeGalerieCarnot89 Cette porte constitue un exceptionnel témoignage des fortifications de Philippe Auguste, avec sa façade nord, très peu remaniée : elle présente toujours son dispositif défensif caractérisé par ses tours latérales en éperon et un ensemble de lignes de biais qui assuraient un maximum de protection et d’efficacité à ses défenseurs.

Sous la voûte, on distingue clairement les rainures où coulissaient les deux herses qui assuraient la fermeture de la porte et constituaient un véritable sas, renforcé latéralement par quatre archères qui permettaient aux défenseurs d’attaquer en tirs croisés un ennemi qui avait franchi la première herse. Des assommoirs, placés en avant de la première herse et après la seconde, complétaient ce dispositif. Il ne faut pas imaginer de pont-levis, dispositif encore inconnu à l’époque de sa construction.

Intra muros, subsistent les escaliers qui permettaient d’accéder à l’étage de la porte et aux courtines qui ceignaient la ville sur un pourtour de près de 2 km. La restauration du monument en 1995 a permis de restituer dans la cour de l’hôtel de ville (aujourd’hui place Georges-Clemenceau) l’arrachement de la muraille et une meurtrière du chemin de ronde ainsi que la charpente de tuiles qui couvrait les courtines jusqu’au XVIIe siècle.

L’actuelle couverture d’ardoises de cette porte est, comme pour la porte de Joigny, un apport du XVIe siècle, qui avait vu disparaître les herses et leur système de relevage.

