Découvrez le mystère médiéval : animations et vestiges Porte de Sabran Sabran Sabran Catégories d’Évènement: Gard

Sabran Découvrez le mystère médiéval : animations et vestiges Porte de Sabran Sabran, 16 septembre 2023, Sabran. Découvrez le mystère médiéval : animations et vestiges 16 et 17 septembre Porte de Sabran Gratuit. Entrée libre. Au cœur de la Rialhe de Sabran, un site naturel préservé, se dresse une construction médiévale empreinte de mystère.

Est-ce une tour ? Les vestiges d’un moulin ? Ou peut-être les restes d’un bâtiment industriel utilisé pour l’extraction d’une matière précieuse ? Venez découvrir les différentes animations qui vous seront proposées au sein du village de Vieil Sabran.

De l’art du tir à l’arc à la calligraphie en passant par les jeux médiévaux en bois, vous plongerez au cœur de l’époque médiévale. Les toiles des campements des Médiévistes XIIe-XIVe siècles et des Vikings-Varègues ainsi que les devantures des échoppes vous transporteront dans un univers authentique.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre une expérience médiévale enrichissante au milieu de ce site historique préservé. Porte de Sabran Chemin de la porte de Sabran, 30200 Sabran Sabran 30200 Gard Occitanie http://www.musesethommes.fr Propriété de l’association Muses et Hommes, les ruines qui se situent près du vallat des Horts sont un vrai mystère. Possiblement un édifice militaire, en raison de son épaisseur, l’hypothèse que cette structure ait été un moulin est aussi recevable. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©AlexandrePau Détails Catégories d’Évènement: Gard, Sabran Autres Lieu Porte de Sabran Adresse Chemin de la porte de Sabran, 30200 Sabran Ville Sabran Departement Gard Age max 99 Lieu Ville Porte de Sabran Sabran

Porte de Sabran Sabran Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sabran/

Découvrez le mystère médiéval : animations et vestiges Porte de Sabran Sabran 2023-09-16 was last modified: by Découvrez le mystère médiéval : animations et vestiges Porte de Sabran Sabran Porte de Sabran Sabran 16 septembre 2023