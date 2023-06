Partez à la découverte de cet héritage au cours de ce circuit : « Empreintes médiévales à Sabran » Porte de Sabran Sabran, 16 septembre 2023, Sabran.

Partez à la découverte de cet héritage au cours de ce circuit : « Empreintes médiévales à Sabran » 16 et 17 septembre Porte de Sabran Gratuit. Entrée libre. Prévoir un smartphone pouvant scanner les QR codes. Chaussures de randonnées conseillées. Il faut pouvoir vous déplacer en véhicule sur plusieurs kilomètres et entre différents sites.

L’association Muses et Hommes vous invite à découvrir un circuit patrimonial unique.

Parcourez la commune et découvrez les sites mis en valeur par notre association grâce aux bornes QR codes.

Vous aurez ainsi l’occasion de redécouvrir l’héritage laissé par nos ancêtres, tels que les chapelles romanes, les châteaux anciens et bien d’autres témoignages remarquables de notre patrimoine.

Pour en savoir plus et profiter de visites virtuelles, rendez-vous sur le site internet de notre association : https://www.musesethommes.fr/ .

Vous y trouverez également le lien vers notre circuit intitulé : « Empreintes médiévales à Sabran ».

Il est important de souligner que l’association décline toute responsabilité en cas de dégradations ou d’accidents pouvant survenir lors de cette manifestation.

Porte de Sabran Chemin de la porte de Sabran, 30200 Sabran Sabran 30200 Gard Occitanie http://www.musesethommes.fr [{« link »: « https://www.musesethommes.fr/ »}] Propriété de l’association Muses et Hommes, les ruines qui se situent près du vallat des Horts sont un vrai mystère. Possiblement un édifice militaire, en raison de son épaisseur, l’hypothèse que cette structure ait été un moulin est aussi recevable.

©Aurélie Pau