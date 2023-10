8ème édition de la corrida des Pruneaux Porte de Paris Villeneuve-sur-Lot, 14 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

9h30 : Ouverture du village

10h – 12h : Concours culinaire CAGV et MFR

14h30 – 16h30 : Concours Ergo Rameur

17h – 17h30 : Départ de la family

18h : Départ de l’EKIDEN.

Porte de Paris Rue de Paris

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



9:30 am: Opening of the village

10am – 12pm: CAGV and MFR culinary competition

2:30 – 4:30 pm: Ergo Rameur competition

5 p.m. – 5:30 p.m.: Family start

18h: Start of the EKIDEN

9.30h: Apertura del pueblo

10.00 – 12.00: Concurso culinario CAGV y MFR

14.30 – 16.30: Concurso Ergo Rameur

17.00 – 17.30 h: Salida de la carrera familiar

18.00 h: Salida del EKIDEN

9.30 Uhr: Eröffnung des Dorfes

10.00 – 12.00 Uhr: Kochwettbewerb CAGV und MFR

14:30 – 16:30 Uhr: Wettbewerb Ergo Rudern

17h – 17h30: Start der Family

18 Uhr: Start des EKIDEN

