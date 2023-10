8ème édition de la corrida des Pruneaux Porte de Paris Villeneuve-sur-Lot, 13 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

18h : Ouverture du village suivie du défilé de mode avec la CAGV.

19h30 : Inauguration du village par les officiels et intronisation de la Confrérie des Pruneaux suivi de l’apéritif.

20h30 : Théâtre.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Porte de Paris Rue de Paris

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



6pm: Opening of the village followed by a fashion show with the CAGV.

7:30pm: Inauguration of the village by officials and induction of the Confrérie des Pruneaux, followed by an aperitif.

8:30pm: Theater

18.00 h: Inauguración del pueblo seguida de un desfile de moda con el CAGV.

19.30 h: Inauguración del pueblo por las autoridades y presentación de la Confrérie des Pruneaux, seguida de un aperitivo.

20.30 h: Teatro

18 Uhr: Eröffnung des Dorfes, gefolgt von der Modenschau mit der CAGV.

19:30 Uhr: Eröffnung des Dorfes durch die Offiziellen und Inthronisierung der Confrérie des Pruneaux (Pflaumenbruderschaft), gefolgt von einem Aperitif.

20.30 Uhr: Theater

