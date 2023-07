Visite guidée « Autour de la Porte de Paris » Porte de Paris Lille Catégories d’Évènement: Lille

Visite guidée « Autour de la Porte de Paris » 13 juillet et 18 août Porte de Paris Lille, 13 juillet 2023, Lille. Visite guidée « Autour de la Porte de Paris » 13 juillet et 18 août Porte de Paris Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 6 €

Dans un parcours qui vous emmènera depuis celle-ci, l'une des dernières portes de la ville, jusqu'au coeur du « parc aux grilles rouges », vous découvrirez son histoire et celle de son quartier qui a subi de nombreuses mutations. Vous embarquerez ainsi pour un voyage dans le temps entre les 17e et 21e siècles. Porte de Paris Porte de Paris, Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

2023-07-13T15:30:00+02:00 – 2023-07-13T16:15:00+02:00

