Ronde de nuit Porte de la Mer Cadillac-sur-Garonne, 9 septembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Evènement phare de la cité, la Ronde de Nuit se veut un spectacle théâtral populaire et familial, où l’humour partage la vedette avec le patrimoine bâti de la ville en toile de fond. Cette année, le thème de la folie, sous divers aspects sera mis à l’honneur..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Porte de la Mer

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Ronde de Nuit is the city’s flagship event, a popular theatrical spectacle for the whole family, where humor and the city’s built heritage take center stage. This year, the theme of madness, in its various guises, will take center stage.

La Ronde de Nuit es el buque insignia de la ciudad, un espectáculo teatral popular para toda la familia en el que el humor cobra protagonismo con el patrimonio edificado de la ciudad como telón de fondo. Este año, el tema central será la locura en todas sus formas.

Die Ronde de Nuit ist ein beliebtes Theaterstück für die ganze Familie, bei dem der Humor im Vordergrund steht und das bauliche Erbe der Stadt den Hintergrund bildet. In diesem Jahr wird das Thema « Wahnsinn » unter verschiedenen Aspekten beleuchtet.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Cadillac-Podensac