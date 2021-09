Villeneuve-sur-Yonne Porte de Joigny Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Porte de Joigny Porte de Joigny Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Porte sud de l’enceinte médiévale, la porte de Joigny accueille à son second étage les collections d’uniformes de la Gendarmerie, de la Révolution à nos jours, et au premier la section historique du Musée-Galerie Carnot. Découvrez l’histoire villeneuvienne et un surprenant ensemble de costumes de gendarmes Porte de Joigny 2 rue Carnot 89500 Villeneuve sur Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

