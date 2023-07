Visitez des fortifications urbaines allemandes Porte de guerre Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez les fortifications urbaines allemandes construites en marge de la Neustadt.

Porte de guerre Rue du rempart, 67083 Strasbourg Strasbourg 67083 Cronenbourg Bas-Rhin Grand Est 06 44 29 46 58 https://sites.google.com/view/visitesfortificationsurbaines/accueil [{« type »: « link », « value »: « https://sites.google.com/view/visitesfortificationsurbaines/accueil »}] En 1871, après un siège destructeur et meurtrier, la ville de Strasbourg est ruinée. L’Empire allemand, qui vient d’annexer l’Alsace et la Moselle, envisage aussitôt d’ériger de nouvelles fortifications. Entre 1872 et 1876, c’est une enceinte de forts détachés qui est construite autour de la ville, à 6 kilomètres au moins de la périphérie de Strasbourg. Il s’agit alors, en cas de nouveau siège, d’éloigner de la ville l’artillerie ennemie, selon les derniers préceptes de la fortification. Le chantier à peine achevé, de nouveaux travaux sont engagés pour araser les remparts des XVIe et XVIIe siècles, à l’intérieur desquels la ville est à l’étroit, et fait construire une nouvelle enceinte fortifiée urbaine. La ville peut ainsi s’étendre significativement vers le nord et l’ouest et les administrations de la ville et de l’Empire conduisent d’ambitieux projets d’urbanisation. C’est la naissance de ce que l’on appelle aujourd’hui la Neustadt.

L’enceinte urbaine allemande se constitue d’un parapet en terre, avec des bastions et des courtines également terrassés. Ceux-ci sont précédés d’un fossé ou d’un cours d’eau puis d’un glacis sur lequel les riverains ont l’interdiction de construire. Totalisant près de neuf kilomètres, elle englobe la ville par l’est, le nord et l’ouest, de la citadelle – partiellement conservée – à la rive gauche de l’Ill. Le front fortifié sud, construit selon les projets de Specklin et renforcé par Tarade, est quant à lui conservé. Sur inscription obligatoire. Privilégier les transports en commun depuis la Rotonde via la rue du Zielbaum, depuis la station Porte Blanche via la rue de Koenisghoffen, depuis Wilson et le Faubourg de Saverne via la rue Georges Wodli

Antoine Schoen – Cercle d’études et de sauvegarde des fortifications de Strasbourg