Visite guidée de Penne d’Agenais Porte de Ferracap Penne-d’Agenais, 5 août 2024, Penne-d'Agenais.

Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 10:30:00

fin : 2024-08-05

Les maisons du bourg de Penne d’Agenais aux parements harmonieux de briques plates et de pierre calcaire et dotées d’arcades brisées, possèdent un charme indéniable. Les portes fortifiées de Ferracap et de Ricard laissent deviner l’importance stratégique de l’ancien fort qui surplombait la rivière Lot et la cité médiévale. Richard Coeur de Lion le posséda un temps. Aujourd’hui l’église mariale de Peyragude de style romano-byzantin, coiffée de ses coupoles rutilantes, domine le site qui attire de nombreux visiteurs chaque année.

Réservations au 05 53 71 13 70 ou info@tourisme-fumel.com.

EUR.

Porte de Ferracap

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Fumel – Vallée du Lot