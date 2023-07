Visite guidée du moulin de M. Galant Porte de Cize Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port Visite guidée du moulin de M. Galant Porte de Cize Saint-Jean-Pied-de-Port, 17 septembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port. Visite guidée du moulin de M. Galant Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h30 Porte de Cize Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. M. Galant vous raconte avec passion l’histoire de son moulin transformé en central hydro-électrique. Porte de Cize Place Floquet, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

