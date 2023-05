Au p’tit marché et ses concerts de l’été! 19 route de Peyroulet, 12 mai 2023, Porte-de-Benauge.

Avec les beaux jours, les concerts de la guinguette du p’tit marché sont de retour!

Une belle programmation pour vos oreilles accompagnés de bon petits plats pour les gastronomes . Ne ratez pas ces vendredis soirs si vous souhaitez bien manger et passer une belle soirée au cœur de l’Entre-deux-Mers dans le village d’Arbis, non loin du château de Benauge. Ambiance assurée et réservation fortement conseillée.

Détail de la programmation sur les visuels de l’article..

19 route de Peyroulet Au P’tit Marché

Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With the beautiful days, the concerts of the guinguette du p’tit marché are back!

A beautiful program for your ears accompanied by good food for the gastronomes. Don’t miss these Friday evenings if you want to eat well and spend a nice evening in the heart of the Entre-deux-Mers in the village of Arbis, not far from the Benauge castle. Atmosphere guaranteed and reservation strongly advised.

Details of the program on the visuals of the article.

Con los días bonitos, ¡vuelven los conciertos de la guinguette du p’tit marché!

Un bonito programa para sus oídos acompañado de buena comida para los gastrónomos. No se pierda estas noches de viernes si quiere comer bien y pasar una velada agradable en el corazón del Entre-deux-Mers, en el pueblo de Arbis, no lejos del castillo de Benauge. Ambiente garantizado y se recomienda encarecidamente reservar.

Detalles del programa en los visuales del artículo.

Mit den schönen Tagen sind auch die Konzerte der Guinguette du p’tit marché wieder da!

Ein tolles Programm für Ihre Ohren, begleitet von leckeren Gerichten für Feinschmecker. Verpassen Sie diese Freitagabende nicht, wenn Sie gut essen und einen schönen Abend im Herzen des Entre-deux-Mers im Dorf Arbis, nicht weit vom Schloss Benauge entfernt, verbringen möchten. Die Stimmung ist garantiert und eine Reservierung wird dringend empfohlen.

Einzelheiten zum Programm finden Sie auf den Bildern im Artikel.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT de l’Entre-deux-Mers