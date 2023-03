Chasse aux oeufs de Pâques à la Maison du Berneuilh – Vignobles Noriega Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge Catégories d’Évènement: 33760

PORTE DE BENAUGE

Chasse aux oeufs de Pâques à la Maison du Berneuilh – Vignobles Noriega, 8 avril 2023, Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge. Chasse aux oeufs de Pâques à la Maison du Berneuilh – Vignobles Noriega EUR Lieu-dit Berneuil Porte-de-Benauge 33760

2023-04-08 15:00:00 – 2023-04-08 17:00:00 Porte-de-Benauge

33760 Porte-de-Benauge . EUR La Maison du Berneuilh vous invite pour chasser les œufs de Pâques au cœur de son vignobles . Découvrez en famille les hauteur d’Arbis avec une vue imprenable sur le château de Benauge.

Les enfants et les parents pourront gagner des prix et un goûter vous sera offert à l’issue de la chasse.

Vous pourrez également déguster les vins de la propriété.

Evènement sur réservation dans la limite des places disponibles. La Maison du Berneuilh vous invite pour chasser les œufs de Pâques au cœur de son vignobles . Découvrez en famille les hauteur d’Arbis avec une vue imprenable sur le château de Benauge.

Les enfants et les parents pourront gagner des prix et un goûter vous sera offert à l’issue de la chasse.

Vous pourrez également déguster les vins de la propriété.

Evènement sur réservation dans la limite des places disponibles. +33 6 42 85 48 93 Mathilde Rigolot

Porte-de-Benauge

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: 33760, PORTE DE BENAUGE Autres Lieu Porte-de-Benauge Adresse Lieu-dit Berneuil Porte-de-Benauge 33760 Ville Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge Departement 33760 Tarif EUR Lieu Ville Porte-de-Benauge

Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge 33760 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porte-de-benauge porte-de-benauge/

Chasse aux oeufs de Pâques à la Maison du Berneuilh – Vignobles Noriega 2023-04-08 was last modified: by Chasse aux oeufs de Pâques à la Maison du Berneuilh – Vignobles Noriega Porte-de-Benauge 8 avril 2023 33760 Lieu-dit Berneuil Porte-de-Benauge 33760 Porte-de-Benauge

Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge 33760