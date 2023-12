Les rendez-vous des patrimoines – « Coups de coeur de l’Inventaire du Patrimoine: les frères Labétoure, marbriers palois » Porte Corisande Pau Catégories d’Évènement: Pau

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 De la pierre tombale à l’immeuble bourgeois, les frères Labétoure ont étoffé leur activité durant la moitié du XIXe siècle, pour adapter leur savoir-faire au service de la ville de villégiature. Chargée de l’Inventaire du patrimoine de Pau, Cécile Devos fera découvrir quelques-unes de leurs productions.

Durée 1h30.

Porte Corisande Rue Lassansaa

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Porte Corisande Rue Lassansaa
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

