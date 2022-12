Rois et chevaliers à la Porte Cailhau Porte Cailhau Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rois et chevaliers à la Porte Cailhau Porte Cailhau, 20 décembre 2022, Bordeaux. Rois et chevaliers à la Porte Cailhau 20 et 28 décembre Porte Cailhau

Tarif : 12 € par personne. Sur inscription.

Pour les 7-11 ans, une visite interactive de la Porte Cailhau, un des plus beaux monuments historiques de la fin du Moyen Age à Bordeaux. Porte Cailhau place du palais bordeaux Centre ville Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les enfants de 7 à 11 ans sont invités à visiter la Porte Cailhau, de la salle des gardes jusque sous les toits à l’aide d’une fiche d’activités, et en compagnie d’une guide conférencière pour une visite interactive et ludique. Rébus, charades et jeux d’observation sont au rendez-vous pour percer les secrets du monument et démasquer le roi en l’honneur duquel cette porte a été construite à la fin du Moyen Age. L’Histoire de Bordeaux au Moyen Age, les chevaliers et les blasons n’auront plus de secret pour eux. Durée : 1h30.

