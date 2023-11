STAGE CARNASSIERS – PECHE AUX LEURRES Porte Bises Tiercé, 25 novembre 2023, Tiercé.

Tiercé,Maine-et-Loire

Préparez-vous à vivre une journée inoubliable dédiée à votre passion pour la pêche.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Porte Bises

Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Get ready for an unforgettable day dedicated to your passion for fishing

Prepárese para un día inolvidable dedicado a su pasión por la pesca

Machen Sie sich bereit für einen unvergesslichen Tag, der Ihrer Leidenschaft für das Angeln gewidmet ist

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire