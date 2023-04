Observation des oiseaux du havre de Port-Bail Portbail, 9 juin 2023, Port-Bail-sur-Mer.

L’expression « havre de paix » est connue de tous, mais peu savent en réalité ce qu’est un havre. Lieu où le fleuve rencontre la mer, ce grand espace protégé de l’océan est un endroit où les hommes comme les animaux viennent trouver refuge. Les oiseaux y sont particulièrement dans leur élément et plusieurs espèces peuvent y être observées : goélands, tadorne-de-belon, oies-bernaches…

Durée : 1h30 – à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation..

2023-06-09 à 09:30:00

Portbail

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie



Everyone knows the expression « haven of peace », but few know what a haven actually is. Where the river meets the sea, this large space protected from the ocean is a place where people and animals come to find refuge. Birds are particularly at home here and several species can be observed: gulls, shelducks, geese?

Duration: 1h30 – from 8 years old.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be communicated at the time of reservation.

Todo el mundo conoce la expresión « remanso de paz », pero pocos saben lo que es realmente un remanso. Donde el río se encuentra con el mar, esta amplia zona protegida del océano es un lugar donde personas y animales vienen a refugiarse. Las aves se sienten especialmente a gusto aquí y se pueden observar varias especies: gaviotas, tarros blancos, ánsares..

Duración: 1h30 – a partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

Jeder kennt den Ausdruck « Hafen », aber nur wenige wissen, was ein Hafen eigentlich ist. Ein großer, vor dem Ozean geschützter Raum, in dem der Fluss auf das Meer trifft, ist ein Ort, an dem sowohl Menschen als auch Tiere Zuflucht finden. Vor allem Vögel sind hier in ihrem Element und man kann viele verschiedene Arten beobachten: Möwen, Gänsegeier, Ringelgänse?

Dauer: 1,5 Stunden – ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird zum Zeitpunkt der Buchung mitgeteilt.

