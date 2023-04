Traversée nocturne du havre de Port-Bail Portbail, 26 mai 2023, Port-Bail-sur-Mer.

Instant entre terre et mer, la traversée du havre de Port-bail à la tombée de la nuit est un moment unique et hors du temps. Le havre, c’est une biodiversité unique, une paysage et des couleurs en constant changement, une histoire riche… Alors que le soleil descend sur l’horizon, c’est un lieu magique et envoutant qui s’offre aux rares visiteurs qui le traversent.

Durée : 3h / 4.5km – à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation..

2023-05-26 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Portbail

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie



A moment between land and sea, the crossing of the harbor of Port-Bail at nightfall is a unique and timeless moment. The harbor is a unique biodiversity, a landscape and colors in constant change, a rich history … As the sun descends on the horizon, it is a magical and bewitching place that offers itself to the rare visitors who cross it.

Duration : 3h / 4.5km – from 6 years old.

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting point will be communicated at the time of reservation.

Momento entre tierra y mar, la travesía del puerto de Port-bail al anochecer es un momento único e intemporal. El puerto es una biodiversidad única, un paisaje y colores en constante cambio, una rica historia… Cuando el sol desciende por el horizonte, es un lugar mágico y hechizante que se ofrece a los escasos visitantes que lo cruzan.

Duración: 3h / 4,5km – a partir de 6 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

Die Überquerung des Hafens von Port-bail bei Einbruch der Dunkelheit ist ein einzigartiger, zeitloser Moment zwischen Land und Meer. Der Hafen steht für eine einzigartige Artenvielfalt, eine Landschaft und Farben, die sich ständig verändern, und eine reiche Geschichte… Während die Sonne am Horizont versinkt, ist es ein magischer und bezaubernder Ort, der sich den wenigen Besuchern, die ihn durchqueren, bietet.

Dauer: 3 Std. / 4,5 km – ab 6 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird zum Zeitpunkt der Buchung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche