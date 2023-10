Don Maleko Portail Coucou Salon-de-Provence, 4 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Don Maleko Samedi 4 novembre, 21h00 Portail Coucou

C’est dès l’enfance que Malik aka Don Maleko écrit ses premiers textes et affirme sa passion pour la musique hip-hop tout d’abord, il découvre ensuite la musique Jamaïcaine pour laquelle il aura un réel coup de cœur artistique et humain .

L’univers Don Maleko est à l’image de son identité plurielle et de son parcours éclectique : des textes universels et puissants posés sur une musique qui invite au voyage, à la découverte et à la communion .

Sans barrières son dernier EP Pupille de l’Etat produit par King Toppa repousse les frontières du reggae avec des sonorités résolument world music et électro. Fort de nombreuses collaborations avec des artistes d’envergure tel que Pierpoljak, Tomawok,Victor Démé Imothep (IAM) ou U-Brown,

La scène est son domaine de prédilection, totalement dans son univers, il met tout son art et sa personnalité charismatique au service du show en osmose avec son public qui en ressort conquis .

“Le parcours de Malik, né sous x d’une mère algérienne, à travers sa quête d’identité, sa passion pour l’art, ses rencontres, ses

voyages, sa famille, un ouvrage d’une véracité saisissante qui appelle à la réflexion, au débat, au dialogue, tout en se lisant d’un trait, absorbé de la première à la dernière ligne par un récit aussi fluide qu’actuel »

Ce premier roman est né de la volonté de l’auteur de poser des mots sur son histoire singulière et de partager son cheminement avec les lecteurs tout en proposant sa vision sur des thèmes d’actualités tels que la culture, l’identité, la société, l’éducation et la parentalité.

Il a pris forme avec la collaboration d’Amel Gérard passionnée de littérature et diplômée en psychologie du développement, et le concours de Maryam Kaouan étudiante en communication qui y a apporté sa maîtrise dans l’édition de contenus et les logiciels de production d’écrits. L’illustration de couverture est une oeuvre du graphiste Doctorshek qui a déjà collaboré plusieurs fois avec l’auteur ainsi qu’avec de très nombreux artistes dans le domaine de la musique hip-hop notamment.

Ce projet totalement indépendant et autofinancé a été porté à bout de bras pendant deux ans par l’auteur et son équipe, pour chacun des protagonistes il s’agit d’une première.

_____________________________________________________________

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T21:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:30:00+01:00

