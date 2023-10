VAPEURS’ MKO VIBES Portail Coucou Salon-de-Provence, 4 novembre 2023, Salon-de-Provence.

VAPEURS’ MKO VIBES Samedi 4 novembre, 18h00 Portail Coucou 14,59€

Vapeurs Festiv’ vous présente son nouveau projet: “Vapeurs MKO Vibes” en coproduction avec le label MKO

Dans la continuité du succès de l’événement Reggae Paradise, Vapeurs Festiv’ vous proposera un format festival autour de l’oeuvre “Pupille de l’Etat” (livre & album) de l’artiste Don Maleko

À l’occasion de cet événement, nous vous proposerons un format inédit de ” Pupille de l’Etat “sous forme d’un spectacle /concert regroupant lecture, concert et show de Don Maleko et ses invités ( Jo corbeau, Toko Blaze, Metod Mc et bien d’autres guests).

La scène principale, ouvrira ses porte à 20H30 pour le Don Maleko Show: 2h de spectacle vivant et dansant.

S’en suivra une belle programmation de DJ’s talentueux: Shatta /Dancehall, Amapiano, Afro house pour finir avec de la House 100% Salonaise

La soirée du 4 novembre sera un véritable cocktail artistique et festif, à travers 2 salles et 2 ambiances complémentaires.

Dans la deuxième salle un espace artistique autour d’expositions variés, salon du livre et stand de vinyles.

Cet endroit se transformera au cours de la soirée en corner Hip Hop /Reggae Dub avec plusieurs DJ’s collectionneurs de vinyles jusqu’à 3 h du matin.

Une programmation plus que bouillante pour vous faire danser toute la nuit avec show lumière et projection…

Infos pratiques:

Parking à proximité

Bar et restauration sur place

_____________________________________________________________

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T18:00:00+01:00 – 2023-11-05T03:00:00+01:00

