ZAARM Portail Coucou Salon-de-Provence, 20 octobre 2023, Salon-de-Provence.

ZAARM Vendredi 20 octobre, 21h00 Portail Coucou Entrée libre

Performances, concerts, projections… des animations pour tous placées sous le thème “La lumière” à Salon de Provence pour la 34e édition des Z’Expressives.

Deux cents jeunes du Pays Salonais vont faire, donner et répandre la Lumière pour la 34ème édition des Z’Expressives, festival de théâtre, d’image et de son.

Le Portail Coucou partenaire de l’évènement recevra le groupe ZAARM pour un concert rock le vendredi 20 octobre.

Zaarm, un mot qui pourrait aussi bien être un cri de guerre qu’un doux chuchotement. Le cris déchirant des guitares sur la scène comme celui de la jeunesse moderne, et le doux chuchotement de mélodies envoûtantes comme celui d’une névrose qui viendrait vous susurrer à l’oreille qu’elle ne vous lâchera pas de la nuit.

Entrée libre.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T21:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00

2023-10-20T21:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:30:00+02:00