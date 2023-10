« ESTELLE & LE DRAC » Portail Coucou Salon-de-Provence, 18 octobre 2023, Salon-de-Provence.

« ESTELLE & LE DRAC » Mercredi 18 octobre, 14h30 Portail Coucou 6,80€

Enfants, gardez-vous d’aller jamais nager dans les bleus profonds de l’eau qui dort !

Dans le Rhône, s’ouvrent des gouffres ignorés depuis que le monde est monde, que hante un animal fabuleux nommé le Drac.

Écoutez plutôt l’histoire d’Estelle, la jeune lavandière, qui vivait et travaillait près du Rhône avec ses deux sœurs aînées.

Un jour, le Drac les attira toutes deux pour les entraîner dans les profondeurs du fleuve.

Estelle parviendra-t-elle à déjouer les pièges de la créature afin de délivrer ses sœurs ?

Estelle et le Drac est un spectacle conté et musical, écrit et mis en scène par Pascale et Emmanuelle Aymès.

Il s’inspire de légendes et de collectages recueillis autour de la créature que l’on trouve souvent aux pourtours du Rhône, qui prend plaisir à jouer des vilains tours aux imprudents, et à emporter avec elle ceux qui s’approchent trop près des cours d’eau.

La lecture est accompagnée de chants (en provençal et en français) et d’instruments traditionnels. Le public est appelé à participer activement (chant, percussions vocales et corporelles), afin d’aider Estelle à vaincre le Drac.

A partir de 5 ans.

