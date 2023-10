Concert de soutien au secours populaire Portail Coucou Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Concert de soutien au secours populaire Portail Coucou Salon-de-Provence, 14 octobre 2023, Salon-de-Provence. Concert de soutien au secours populaire Samedi 14 octobre, 21h00 Portail Coucou Prix libre A l’occasion du rassemblement des antennes régionales du Secours Populaire qui aura lieu de samedi 14 octobre à l’Espace Charles trenet à Salon, le Portail Coucou propose un concert de soutien pour clôturer cette journée de rencontre, au profit de l’antenne de Salon de Provence.

Trois groupes sur scène réunis pour la bonne cause !

Entrée : prix libre.

_____________________________________________________________

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

