PUPPETMASTAZ / BALTIMORES Portail Coucou Salon-de-Provence, 10 octobre 2023, Salon-de-Provence.

PUPPETMASTAZ / BALTIMORES Mardi 10 octobre, 21h00 Portail Coucou 25,80€

Le seul groupe au monde est de retour !!

arrive avec un nouvel album et un nouveau spectacle live. Ils sont le premier “Toyband” au monde et sont connus comme .

Sur scène, ils rapportent de la folie: divers flows fous, tout aussi distinctifs que les personnages du PM Crew.

Ces créatures emmènent les humains dans un voyage fantastique et vous feront sortir de vos baskets.

Il y a 20 ans, dans les marais de , des créatures d’origines diverses ont formé le puissant PUPPETMASTAZ..

Les Puppetmastaz ont travaillé avec des humains tels que Chilly Gonzales, Le Peuple de L’herbe, Modeselektor, Smokey Joe and the kid, Mouse on Mars, Hippocampe Fou, Soom T, Schlachthof Bronx et beaucoup d’autres.

Après divers succès comme “Puppetmad”, “Pet Sound” ou “Bigger the Better”, ils ont réussi à se développer et à rester indépendants dans cet environnement spécial qu’est l’industrie musicale.

Cette fois-ci, ils proposent un spectacle encore plus puissant pour ravir les oreilles et les yeux sur scène.

Leur brillant mélange de ́ , ’ – présente une expérience durable mais folle, en direct ou sur cassette.

En première partie: BALTIMORES

Baltimores est un chanteur, auteur, compositeur de musiques reggae/dub basé à Marseille. Capable d’alterner, rub a dub, faststyle, chant et de rider tout type d’instrumentale, il est à ce jour l’un des représentants les plus actifs de la nouvelle génération de chanteurs français s’exprimant en patois jamaïcain, langage qu’il a pu perfectionner lors de son séjour en Jamaïque.

Baltimores s’est fait un nom dans le milieu reggae/dub grâce à des performances remarquées en session sound system avec de nombreux crews (Massilia Hi-Fi, After All Sound Sytem, Dub Foundry…) mais également sur scène, en accompagnant à plusieurs reprises des formations comme Ashkabad, Wicked Dub Division ou encore Knights of Mandala…

Avec déjà plus d’une trentaine de singles et collaborations avec de multiples beatmakers, trois EP, un album solo qu’il a entièrement composé lui- même et un album de remix à son actif en seulement cinq ans (1er single sorti en 2017), Baltimores est un véritable bourreau de travail aussi talentueux que passion

Ouverture des portes à 20h

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

