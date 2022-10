DELI TELI Portail Coucou, 16 décembre 2022, Salon-de-Provence.

DELI TELI Vendredi 16 décembre, 20h00 Portail Coucou

14,80€

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Réunis autour du sacro-saint triptyque : bongo, bouzouki et orgue Farfisa; les greco-marseillais de Deli Teli reprennent les tubes oubliés du Laïko, musique qui enflamma les nuits athéniennes à l’heure ou Saint-Tropez se trémoussait au son du Yéyé, avec une énergie fougueuse et une subtile dose de mélodrame méditerranéen.

Il y a un demi-siècle, la musique grecque avait une énorme influence sur le bassin méditerranéen et bien au-delà ; la chanson « Boum Pam » (alias « Bros Gremos Kai Piso Rema »), magnifiquement interprétée par Deli Teli sur ce disque, fit un tabac du Sud de l’Europe jusqu’en Inde ! Loin d’être exclusivement grec, le « Tsifteteli » a traversé maintes frontières et signifie « double corde » en turc. Dans les années 60, il s’est mêlé au sonorités rock’n’roll, surf et latino-américaines pour donner le Laïko.

Avec le puissant bouzouki électrique (luth grec) et le classique orgue Farfisa, Deli Teli a forgé son style en puisant dans la mine d’or des 45 tours de Tsifteteli/Laïko produits dans les années 60-70. Les 4 musiciens se sont réunis en 2019 avec l’envie brûlante de plonger dans des sensations électriques (le bassiste Christos Karypidis fut longtemps joueur de oud, et le claviériste Arthur Bacon a laissé son accordéon sur le banc de touche), et ont profité des moments « creux » de 2020 pour se construire un solide répertoire.

Sur ce mini-album, ils interprètent aussi le dansant « Chily Chily » de Koko ; le vertigineux et endiablé «Ekso», l’instrumental surf-esque «Vasilis» ainsi que deux titres légèrement plus psychédéliques, «Taksim» (introduction improvisée) et «Bournelis», un arrangement original de 2 compositions de Leonardos Bournelis.

Deli Teli prêche un déhanchement collectif, sensuel et solaire sur les pistes de danse du reste du monde… Il ne vous reste qu’à joindre le « Tsifteteli Club » !



