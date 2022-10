JIM JARMUSH EXPERIENCE Portail Coucou Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

JIM JARMUSH EXPERIENCE Portail Coucou, 2 décembre 2022, Salon-de-Provence. JIM JARMUSH EXPERIENCE Vendredi 2 décembre, 21h00 Portail Coucou ♫♫♫ Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le Portail Coucou et les Rencontres Cinématographiques de Salon collaborent depuis de nombreuses années.

En prolongement de ce partenariat, les deux associations vont proposer une programmation d’événements cinéphiles et une promotion de jeunes créateurs.

Un premier rendez-vous public est fixé pour le mois de décembre avec le “JIM JARMUSH EXPERIENCE”

les projections de deux de ses films cultes seront suivies d’un concert.

Une composition musicale originale autour de l’univers du réalisateur, imaginée et jouée par deux talentueux musiciens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T21:00:00+01:00

2022-12-02T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Portail Coucou Adresse 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Portail Coucou Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Portail Coucou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/

JIM JARMUSH EXPERIENCE Portail Coucou 2022-12-02 was last modified: by JIM JARMUSH EXPERIENCE Portail Coucou Portail Coucou 2 décembre 2022 Portail Coucou Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône