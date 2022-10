The Wolf & The Fool + MAD FOXES Portail Coucou, 19 novembre 2022, Salon-de-Provence.

The Wolf & The Fool + MAD FOXES Samedi 19 novembre, 21h00 Portail Coucou

16,80€



Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mad Foxes c’est à la fois du flegme de la scène – et de la spontanéité du .

Un propos intense & incandescent, un amour indélébile notamment porté à Slaves, All Them Witches et Shame.

« Ashamed », le deuxième album du groupe, évoque des sujets qui lui sont nécessaires & intimes. Il est question de la toxicité masculine et du patriarcat sur les titres Ashamed et Gender Eraser. On cherche sa place de manière frontale sur Propeller, avec introspection sur la ballade Home.

L’amour est cynique sur Crystal Glass, insurmontable sur Fear of Love. The Cheapest Friend nous démontre que l’ami sur qui compter quand on est au plus bas porte souvent le doux nom d’anxiété.

Enfin, comme une candide réponse à la noirceur, Mad Foxes se prend simplement à observer la beauté du monde autour. Sights & Patience deviennent ainsi talisman d’un album aux multiples teintes.

Suite à « Desert Island Wish », premier album en 2018, le groupe sort « Ashamed » sur le label indépendant El Muchacho Records.

L’enregistrement et le mixage sont une nouvelle fois laissés aux mains de Christophe Hogommat (Dust Lovers, Wizard

Must Die, etc…).

Après avoir accompagné des groupes comme MNNQNS, Toybloid, Clavicule ou We Hate You Please Die – joué sur de nombreuses scènes de festivals & clubs en France, en Allemagne et en Belgique; le groupe revient en 2021 avec coeur et sueur.

Brace yourselves, Foxes are coming.



