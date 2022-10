NERO Portail Coucou Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

NERO Portail Coucou, 12 novembre 2022, Salon-de-Provence. NERO Samedi 12 novembre, 21h00 Portail Coucou ♫♫♫ Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Nerø est un mental plus qu’un groupe, les possibilités sont illimitées

alors on part du principe qu’on peut tout faire.

Respectons l’univers

pas ses codes.

Nerø cherche à développer son public par delà les plateformes, la diversité des créations permet de faire évoluer la communauté partout.

Underground pour vous,une référence pour eux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T21:00:00+01:00

2022-11-12T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Portail Coucou Adresse 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Portail Coucou Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Portail Coucou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/

NERO Portail Coucou 2022-11-12 was last modified: by NERO Portail Coucou Portail Coucou 12 novembre 2022 Portail Coucou Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône