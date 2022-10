GHES-HI + THAIS LONA Portail Coucou, 5 novembre 2022, Salon-de-Provence.

GHES-HI + THAIS LONA Samedi 5 novembre, 21h00 Portail Coucou

19,80€

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

CUBE, un premier album pour la nouvelle sensation neo-soul de la scène musicale française !

Thaïs Lona présente son premier album, CUBE ! Avec ses 12 titres, CUBE associe avec perfection groove, énergie et mélancolie. Le tout sublimé par des arrangements savamment choisis qui complimentent le grain chaud de cette voix si unique. Thaïs revendique son identité musicale propre et CUBE est la promesse d’une rencontre inédite entre Soul, Rap, Jazz et Hip-Hop.

Que ce soit avec son titre Le Game, qui a tout d’un hit, ou encore avec son morceau Heritage, en duo avec son mentor, le trompettiste Ibrahim Maalouf, elle nous transporte dans un univers à la fois intimiste, feutré et introspectif. Avec BND, un morceau parfaitement solaire, Thaïs Lona confirme qu’elle est une interprète en pleine possession de ses moyens, mettant sa voix au service d’une musique en phase avec son époque et ses envies.

La sortie de son premier EP « Dancing Again » en avril 2021 a fait l’objet de multiples diffusions sur des radios telles que Radio Nova, Trace Urban, Le Mou’v et FIP. Avant même sa sortie, Thaïs s’était déjà illustrée sur les scènes les plus prestigieuses en France telles que l’Olympia, la Halle Tony Garnier, la Machine du Moulin Rouge durant le MaMa festival et au Théâtre Antique de Vienne aux côtés du groupe IAM. En plus d’une tournée prévue en 2022, elle se produira sur la mainstage du Summerstage Festival à New York pour son premier concert aux Etats-Unis.

GHES-HI :

Dj-Beatmaker-Sillontologue / La Sillontologie

Ghes-Hi a étudié les préceptes du turntablism et du beatmaking au sein des “Sillontologues”, aux côtés de Wicked Matrix et Klectik. Véritables instrumentistes avec leurs platines, ils ont prêché depuis la bonne parole musicale de La Sillontologie à travers la France (Lyon, Paris, Avrileille, Bordeaux, Toulouse, Gap…). Désormais seul, Ghes-hi perpétue cette tradition en studio ou en live (L’Echappée Belle, Jibs, Woody Bud, Les 400 Coups…) ou en dj set avec ses “Ghes-hilights”. A bon auditeur, salut!



