« Coeur de Chou » Portail Coucou, 26 octobre 2022, Salon-de-Provence.

11,80€

♫JEUNE PUBLIC♫

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Choumonde, il se passe quelque chose de grave : plus personne ne se rassemble, ne se rencontre, ne se parle.

Il n’y a plus de fête, plus de joie. Louglace, ce démon des glaces sème la frayeur et Choumonde se refroidit

C’est à ce moment que le voyage commence.

Chou avec son grimoire et Chouchou Bidoua avec ses instruments de musique s’envolent dans leur machine à voyager.

Mission : réchauffer Choumonde.

Les pièges de Louglace seront déjoués par la puissance du jeu, de la cuisine, de la musique, de la poésie et de la danse.

Chou : personnage clownesque voyageur et poète, inventif et farfelu, plie mais ne rompt jamais.

Chouchou Bidoua : grâce à son thérémine, ses guitares, ses effets sonores, il devient le parfait compagnon de route de Chou !

Pour sauver leur monde, deux zigotos rigolos et courageux partent pour des aventures fabuleuses et riches en émotions. C’est un spectacle farfelu avec de la musique créative et originale.

A partir de 4 ans

Durée : 45 minutes.



