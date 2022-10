Monsieur & Madame + JAMBALAYANS Portail Coucou Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Monsieur & Madame + JAMBALAYANS Portail Coucou, 22 octobre 2022, Salon-de-Provence. Monsieur & Madame + JAMBALAYANS Samedi 22 octobre, 21h00 Portail Coucou ♫♫♫ Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le son de New Orleans en mitonnant à leur sauce un gombo épicé funk-soul-rhythm’n’blues:

Virginie ibanez: clavier

Philippe Ripoll: basse

Christophe Rossi: batterie

Zacharia Halidi: chant

Guy célestin : guitare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T21:00:00+02:00

2022-10-22T23:00:00+02:00

