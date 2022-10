PAKALO + MARIE-FLORE Portail Coucou, 20 octobre 2022, Salon-de-Provence.

PAKALO + MARIE-FLORE Jeudi 20 octobre, 21h00 Portail Coucou

19,80€

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

PAKALO :

Duo prometteur de la région avignonnaise, Pakalo est un jeune groupe décontracté et réconfortant qui mélange habilement ses influences pop, chanson et rap.

Amis depuis l’enfance, Marie et Léo chantent leurs amours, l’amitié, la joie et le soleil en alliant intelligemment les airs mélancoliques et les rythmes dansants.

Sucré comme un sirop de citron à déguster en terrasse, festif comme une soirée d’été en Provence, Pakalo se boit sans soif et en toute compagnie.

– ne ressemble à personne et personne ne ressemble à Marie-Flore.

Minois de chat au cœur écorché, regard bleu cristallin et timbre à nulle autre pareil, elle est l’une des rares artistes françaises capables de passer d’un piano-voix éthéré à une ’ ́ ́, à chaque fois poétique.

, , ̀ , Marie-Flore est une amatrice de pop sous toutes ses formes.

Dans ses textes, elle cultive les thématiques vénéneuses, se plait à chanter des jeux de mots sensuels, parfois abrupts, aspects auxquels elle tient tant du point de vue sonore que textuel.

La performance est un art qu’elle maîtrise : Séduisante, défiante, ironique, littéralement hors du commun, Marie-Flore prend d’assaut nos cœurs sur disque comme sur scène.

On est prêt à succomber.

Ouverture des portes à 2Oh30

Start 21h



