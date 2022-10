K-MISA / DON MALEKO Portail Coucou Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

K-MISA / DON MALEKO Portail Coucou, 15 octobre 2022, Salon-de-Provence. K-MISA / DON MALEKO Samedi 15 octobre, 21h00 Portail Coucou

16,80€

♫♫♫ Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur “K-MISA nous transmet son énergie positive sur scène avec ses hits comme “Follow me”, “Bella Dolce” ou “Gâté”.

Vous ne pourrez que vous ambiancer !

Venez découvrir K-MISA, l’Artiste Pop Urbaine Tropicale aux milliers de vues sur YouTube et diffusé sur NRJ Antilles ou encore Latina FM !

Un show acoustique avec un Artiste de la Région à ne pas louper!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T21:00:00+02:00

2022-10-15T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Portail Coucou Adresse 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Portail Coucou Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Portail Coucou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/

K-MISA / DON MALEKO Portail Coucou 2022-10-15 was last modified: by K-MISA / DON MALEKO Portail Coucou Portail Coucou 15 octobre 2022 Portail Coucou Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône