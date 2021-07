Strasbourg cathédrale de Strasbourg Bas-Rhin, Strasbourg Portail, chapelle, paroisse : saint Laurent à la cathédrale (histoire, iconographie, actualité) cathédrale de Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

A l’occasion des journées du patrimoine 2021, François Muller guide-conférencier, en partenariat avec la paroisse de la cathédrale, vous propose une visite-conférence dont le fil conducteur sera la figure de saint Laurent. Il est présent au portail en cours de restauration par la Fondation de l’Oeuvre Notre Dame, à la chapelle saint Laurent, et par la vie de la paroisse de la cathédrale à laquelle il apporte son patronage.

gratuit, inscription par email : francois.muller@guide-strasbourg.fr ; infos 06 17 50 05 12

