Toulouse Plages – Port Viguerie 15 juillet – 9 septembre Port Viguerie La Grande Roue Du 15 juillet au 10 septembre

Tarif : 5€ (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

Du dimanche au jeudi de 11h à minuit – le vendredi et samedi et veille de jour férié de 11h à 1h du matin. Guinguette et cabotage Jusqu’au 3 septembre, la guinguette Racines vous accueille place Bernard Lange.

Jusqu’au 10 octobre, location de bateaux électriques sans permis port Viguerie avec Les Caboteurs. Port Viguerie 7 Place Lange, 31300 Toulouse, France Toulouse Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://racines-guinguette.fr/ »}, {« link »: « http://lescaboteurs.com/location-de-bateaux-electriques-a-toulouse/ »}] Métro : Ligne A – station Saint-Cyprien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T11:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:29:00+02:00

Métro : Ligne A – station Saint-Cyprien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

