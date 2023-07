3ème édition du Festival Fest’in Port Port Vieux – Théâtre de la Mer La Ciotat, 4 août 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

La ville de La Ciotat vous invite à assister à cinq concerts exceptionnels qui mettront à l’honneur les sonorités celtiques, swing, jazz, blues, brésiliennes, funky, dance, disco, groove, R&B.. un événement pour tous les goûts musicaux !.

Port Vieux – Théâtre de la Mer Quai François Mitterrand

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The town of La Ciotat invites you to attend five exceptional concerts featuring Celtic, swing, jazz, blues, Brazilian, funky, dance, disco, groove and R&B sounds – an event to suit all musical tastes!

La ciudad de La Ciotat le invita a asistir a cinco conciertos excepcionales con sonidos celtas, swing, jazz, blues, brasileños, funky, dance, disco, groove y R&B. ¡Un acontecimiento para todos los gustos musicales!

Die Stadt La Ciotat lädt Sie zu fünf außergewöhnlichen Konzerten ein, bei denen keltische, Swing-, Jazz-, Blues-, brasilianische, funky, Dance-, Disco-, Groove- und R&B-Klänge im Mittelpunkt stehen. Eine Veranstaltung für jeden Musikgeschmack!

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme de La Ciotat