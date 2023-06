Concert de musique du monde et de jazz de Nesrine Port Vieux – Théâtre de la Mer La Ciotat, 8 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Les délicates chansons en arabe, en français et en anglais font entendre l’éblouissante personnalité artistique de Nesrine..

2023-07-08 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-08 . .

Port Vieux – Théâtre de la Mer Quai François Mitterrand

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The delicate songs in Arabic, French and English give voice to Nesrine’s dazzling artistic personality.

Las delicadas canciones en árabe, francés e inglés dan voz a la deslumbrante personalidad artística de Nesrine.

Die zarten Lieder auf Arabisch, Französisch und Englisch lassen die schillernde künstlerische Persönlichkeit Nesrines hören.

