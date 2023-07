Fêtes Votives Port Vieux La Ciotat, 15 août 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Les Fêtes Votives investissent le Port Vieux pour célébrer les traditions provençales..

2023-08-15 fin : 2023-08-20 . .

Port Vieux

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Votive festivals will take place in the old port to celebrate Provençal traditions.

Las fiestas votivas tendrán lugar en el puerto viejo para celebrar las tradiciones provenzales.

Das Votivfest findet am alten Hafen statt, um die provenzalischen Traditionen zu feiern.

