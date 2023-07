14ème Grande Course de Baignoires Port Vieux La Ciotat, 22 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Cet événement rencontre à chaque édition un vif succès et attire un nombre important de spectateurs rassemblés sur les quais du Port Vieux rendu piéton.

Exposition des baignoires artisanales suivie de la course..

2023-07-22 14:00:00

Port Vieux

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Each year, the event is a great success, attracting large numbers of spectators to the pedestrianised quays of the Old Port.

Exhibition of artisanal baths followed by the race.

Cada año, el acontecimiento es un gran éxito y atrae a numerosos espectadores a los muelles peatonales del Puerto Viejo.

Exposición de baños artesanales seguida de la carrera.

Diese Veranstaltung ist jedes Mal ein großer Erfolg und zieht eine große Anzahl von Zuschauern an, die sich an den Kais des zur Fußgängerzone erklärten Port Vieux versammeln.

Ausstellung der handgefertigten Badewannen, gefolgt von einem Rennen.

