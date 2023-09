Le Port Vauban: Quai de Grande Plaisance et le Yacht Club Port Vauban Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Le Port Vauban: Quai de Grande Plaisance et le Yacht Club Port Vauban Antibes, 14 octobre 2023, Antibes. Le Port Vauban: Quai de Grande Plaisance et le Yacht Club Samedi 14 octobre, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 Port Vauban Visite guidée et présentation d’1h. Samedi 14 octobre à 10h30, 11h30, 14h, 15h et à 16h, sur inscription à JNA23@ville-antibes.fr ou 07.64.62.60.58

Les places sont nominatives, une carte d’identité vous sera demandée à l’entrée. Port Vauban Quai de Grande Plaisance, Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « JNA23@ville-antibes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0764626058 »}] [{« link »: « mailto:JNA23@ville-antibes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 Prost architectes Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Port Vauban Adresse Quai de Grande Plaisance, Antibes Ville Antibes Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Port Vauban Antibes latitude longitude 43.584806;7.130576

Port Vauban Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/