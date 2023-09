L’Association Aventure Pluriel anime le « Ponton Patrimoine du Port Vauban ». Port Vauban Antibes, 16 septembre 2023, Antibes.

L’Association Aventure Pluriel anime le « Ponton Patrimoine du Port Vauban ». Samedi 16 septembre, 10h00 Port Vauban entrée libre par ordre d’arrivée

• Sorties en mer sur les Bateaux d’Intérêts Patrimoniaux (BIP), inscription sur le site d’Aventure Pluriel.

• Présentation de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Maritime Méditerranéen et de ses actions pour rendre la mer accessible à tous !

Vous pourrez découvrir nos « bateaux partagés » pour lesquelles vous pouvez à partir de 70€/mois devenir co-utilisateurs et nos bateaux Collectifs sur lesquels vous pouvez naviguer ou participer aux entretiens et gros travaux. Vous découvrirez une association dynamique ouverte à tous et qui œuvre à l’utilisation et à la sauvegarde de bateaux d’exceptions construits dans notre région ou ayant un intérêt patrimonial fort.

Port Vauban avenue de Verdun Capitainerie du Port Vauban, 06600 Antibes Antibes 06600 La Fontonne Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0618175637 http://www.bateaupartage.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 17 56 37 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 86 32 80 01 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aventurepluriel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.bateaupartage.fr »}] Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

le béramic Port Vauban

© Association Aventure Pluriel