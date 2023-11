Arrivée du Père Noël Port Sud Ramonville-Saint-Agne, 15 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Arrivée du Père Noël Vendredi 15 décembre, 18h00 Port Sud

Vendredi 15 décembre, à 18h à Port Sud.

Le conseil de quartier du Canal associe celui des Coteaux et de La Plaine pour fêter les 40 ans de l’arrivée du Père Noël à Port Sud !

Départ du traîneau à 18h au rond-point S. Allende (devant la crèche). Parents et enfants, munis de lampions ou de lanternes, pourront accompagner la fanfare de l’Émear jusqu’au port où le Père Noël arrivera en bateau vers 18h45. Une escale est prévue à l’école Pierre Mendès France pour la traditionnelle bataille de « boules de neige » vers 18h15.

Le Père Noël accueillera les enfants dans sa maison aménagée, près de la salle de quartier, avec leur lettre (et des jouets pour d’autres enfants).

Crêpes, vin chaud et animations seront proposés par les associations Picojoule, Ferme de 50, ATUVE et le Collectif la Maison.

2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:30:00+01:00

Père Noël