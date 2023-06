Orchestre Navire Boukan + Oriane Lacaille Trio feat. René Lacaille + Julian Babou & invité.es à Ramonville (31) Festival Convivencia Port Sud Ramonville-Saint-Agne, 6 juillet 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Le maloya est mis à l’honneur pendant cette soirée. Julian Babou, Oriane Lacaille Trio feat. René Lacaille et les artistes amateurs.trices de Navire Boukan vous invitent à voyager.

19H30 | NAVIRE BOUKAN

Sous la baguette de Julian Babou, 30 artistes en pratique amateur nous font voyager vers l’île de la Réunion. Cet orchestre insolite reprend des morceaux du répertoire traditionnel réunionnais et nous fait découvrir ses compositions aux sonorités maloya.

Pour + d’infos : https://convivencia.eu/concert/navire-boukan-invites-restitution-action-culturelle/

20H00 | ORIANE LACAILLE TRIO FEAT. RENE LACAILLE

Chanteuse, percussionniste, auteure, compositrice, interprète, Oriane Lacaille porte en elle le métissage créole de la Réunion et incarne un univers musical empreint de grands voyages. Une voix claire, douce et puissante à la fois… et un groove implacable aux percussions et au ukulélé !

Oriane Lacaille, Heloïse Duvilly, Yann-Lou Bertrand : musicien.nes

Joseph Lavandière : technicien son

Pour + d’infos : https://convivencia.eu/concert/rene-oriane-lacaille-trio/

21H30 | JULIAN BABOU & invité.es

Julian Babou raconte ses histoires avec sa verve très personnelle, accompagné de sa basse électrique et de quelques artifices électroniques. Avec ses compagnons de route, il narre la traversée d’un réunionnais sur la route du soi.

Pour cette soirée exceptionnelle, Julian Babou invite René Lacaille, l’emblématique artiste réunionnais, la créative Oriane Lacaille et ses acolytes Héloïse Divilly, Yann-Lou Bertrand

Pour + d’infos : https://convivencia.eu/concert/julian-babou-invites/

Julian Babou : chant, basse

Laurent Fournier : guitare, choeurs

Guillaume Prévost : percussions

—————————–

Restauration avec Papilles Sauvages + Buvette (venez avec votre gobelet ! ) et stand de vigneron.nes du territoire.

Pour vous rendre sur site, privilégiez les transports en commun, le covoiturage, le vélo… ou le canoë !

–

–

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T18:30:00+02:00 – 2023-07-06T23:30:00+02:00

LA REUNION MALOYA