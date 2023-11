M.O.L.I.E.R.E. ESPACE GERARD PHILIPE, 26 janvier 2024, PORT ST LOUIS DU RHONE.

Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:00. Tarif : 17.0 euros.

Méli-mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Eponyme… M.O.L.I.E.R.E. est un astucieux acronyme qui donne l’esprit de cette traversée subjective de la vie de Jean-Baptiste Poquelin. Cet homme ne peut concevoir sa vie autrement que par le théâtre et s’inspire de ses rencontres avec le jeune Jean Racine, Louis XIV, Lully, des courtisans, des journalistes ou encore des médecins, … et finit par trouver le succès sur les routes de France. Trois comédiens et un musicien se jettent dans l’oeuvre de l’artiste génial qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin et le plus fou de tous les gens de scène. Conseillée à partir de 10 ans M.O.L.I.E.R.E.

ESPACE GERARD PHILIPE PORT ST LOUIS DU RHONE Avenue Gabriel Péri Bouches-du-Rhône

