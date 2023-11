Angela Davis Une Histoire des Etats-Unis ESPACE GERARD PHILIPE, 8 décembre 2023, PORT ST LOUIS DU RHONE.

Angela Davis Une Histoire des Etats-Unis ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 19:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

19h Spectacle 20h Buffet offert 21h Film surprise en lien avec le spectacle Angela Davis, symbole de la lutte pour les droits des Afro-américains, est au coeur de ce récit musical entre jazz et rap. Nourri d’extraits de ses discours et d’images d’archives, ce biopic nous embarque dans un voyage à travers l’histoire mouvementée des États-Unis. De son Alabama natal à New York, en passant par sa condamnation injuste pour un meurtre qu’elle n’a pas commis, Angela Davis a su imposer ses idées avec force et détermination. Son destin hors norme est porteur d’un message d’espoir pour l’égalité et la justice, et cette création artistique magistrale le rappelle avec émotion. « Un monologue d’une puissance indéniable : un plaidoyer pour la tolérance. » Baudoin Eschapasse, Le Point Conseillé à partir de 15 ans Angela Davis Une Histoire des Etats-Unis

Votre billet est ici

ESPACE GERARD PHILIPE PORT ST LOUIS DU RHONE Avenue Gabriel Péri Bouches-du-Rhône

22.0

EUR22.0.

